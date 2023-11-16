صدامات عربية في قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2024

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2024 عن صدامات عربية بين منتخبات المغرب والجزائر وليبيا، حيث تواجدت في مجموعة واحدة.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد في مصر مطلع العام المقبل.

ويعد منتخب مصر لكرة اليد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في القاهرة.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا.

المجموعة الثانية: مصر والكاميرون والكونغو برازافيل وغينيا.

المجموعة الثالثة: المغرب والجزائر والجابون وليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس وأنجولا ونيجيريا وكينيا.