4 إصابات تضرب صفوف الأخضر السعودي قبل مواجهة باكستان

يواجه الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، سوء حظ قبل مباراة باكستان المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتعرض 4 من لاعبي المنتخب السعودي لإصابات أبعدتهم عن معسكر الأخضر في الأحساء استعدادًا لمباراة باكستان في التصفيات الآسيوية.

البداية كانت مع أيمن يحيى، حيث استبعد مانشيني اللاعب من المعسكر لعدم الجاهزية الطبية، حيث استدعى خالد الغنام بدلًا منه.

كما تعرض سالم الدوسري للإصابة وفقًا لتقريره الطبي، ما دفع مانشيني لاستبعاده على أن يكمل علاجه مع ناديه الهلال.

ولم يتدرب نجم الزعيم مع المنتخب السعودي طوال فترة المعسكر، بسبب الإصابة.

لم تتوقف سلسلة الإصابات عند هذا الحد، وإنما ضربت أيضًا ناصر الدوسري، ما اضطر المدرب الإيطالي لاستبعاده من المعسكر، ليضم عبدالإله هوساوي بدلًا منه.

وآخر الإصابات ضربت ياسر الشهراني، حيث لم يتمكن من التدرب مع الفريق في المعسكر، واكتفى ببرنامجه العلاجي، ليتأكد خروجه من حسابات مانشيني لمباراة باكستان، لكنه موجود بالمعسكر.

الأخضر يختتم استعداده للقاء منتخب باكستان ضمن التصفيات الآسيوية 📝⬇

🔗 https://t.co/tlC8ACJIFq . #الأخضر_في_الأحساء pic.twitter.com/L7WVnfTTP6 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 15, 2023

وبعد الإصابات، يدخل المنتخب السعودي مباراتي باكستان والأردن بقائمة مكونة من: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره باكستان اليوم، على أن يلاقي الأردن باستاد عمان يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

‏‎الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.