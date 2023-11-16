نظرة مستقبلية مستقرة.. “فيتش” تثبت تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند “A+”

حافظت وكالة فيتش، على التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الوكالة أشارت في حيثيات تصنيفها لصندوق الاستثمارات العامة إلى أن الخطوة تعكس التقييم القوي للغاية لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.

وأوضحت الوكالة أن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8% في "أرامكو" السعودية خلال عامي 2022 و2023، تتوزع بواقع 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة "سنابل" التابعة للصندوق، من شأنه تعزيز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.

كما توقعت فيتش أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، لضخ المزيد من الأموال في الصندوق والشركات التابعة لتنفيذ سياستها بموجب رؤية 2030.

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