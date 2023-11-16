سبب رفض “الانضباط” احتجاج الوحدة على مشاركة تاليسكا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج الوحدة بشأن مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، خلال مباراة الفريقين التي جرت في دوري روشن للمحترفين.

وكان الوحدة احتج على مشاركة تاليسكا في المباراة بعد إيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيه عقب طرده بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستند الوحدة في احتجاجه على عدم تنفيذ تاليسكا قرار لجنة الانضباط الذي يقضي بإيقافه لمباراتين.

وشارك تاليسكا مع النصر ضد الوحدة في مباراة الجولة 13 التي أقيمت يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأصفر بنتيجة 3-1.

وذكرت لجنة الانضباط، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على شبكة الإنترنت، أنها قبلت الاحتجاج شكلًا ورفضته موضوعيًا مع إمكانية استئناف القرار وفقاً للمادة 144 من لائحة اللجنة.

لماذا رفضت لجنة الانضباط احتجاج الوحدة؟

قرار لجنة الانضباط كان متوقعًا بالنظر إلى النصر كان استفسر في وقت سابق من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المباراتين اللتين ينفذ خلالهما تاليسكا العقوبة، حيث لم يحدد قرار لجنة الانضباط وقتها المباراتين اللتين يقفهما اللاعب، وجاء رد الاتحاد أنه بعد تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سيغيب أمام الشباب في المسابقة نفسها، وفقًا للمادة 3/17 من لائحة الانضباط والأخلاق، إضافة إلى إيقافه مباراة رسمية واحدة كعقوبة انضباطية صادرة بموجب قرار اللجنة رقم 111/ل ض/2023.

وبعد غياب تاليسكا عن مباراة الخليج في الجولة 12 من دوري روشن، بات من حقه المشاركة في مباريات الفريق الأصفر بصورة طبيعية، على أن ينفذ عقوبة الإيقاف في المباراة الثانية أمام الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي نفس البطولة التي تعرض للإيقاف فيها (ضد الاتفاق).