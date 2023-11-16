تأسيس مشروع للخدمات اللوجستية في نيوم بالشراكة مع “دي أس في”

أعلنت نيوم و"دي أس في" العالمية للنقل والخدمات اللوجيستية عن مشروع لوجيستي مشترك بقيمة 10 مليارات دولار، وتخصيص جزء من عائدات المشروع لتطوير التقنيات الرائدة، وتمتلك نيوم 51% بينما"دي أس في" 49% ، ويهدف المشروع إلى دعم المشاريع الطموحة قيد الإنشاء في نيوم، وتفير خدمات لوجستية برية وبحرية وجوية متطورة، وإدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، ودفع عجلة الابتكار والتقدم التقني، وسيمكن المشروع من تطوير مستقبل نيوم في القطاع اللوجستي، من خلال خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، تنمية الاقتصاد المحلي، جذب الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية.