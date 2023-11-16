بعد إصابته.. منتخب فرنسا يعلن عن بديل كامافينجا

أعلن المنتخب الفرنسي عن استدعاء لاعب بديل لإدواردو كامافينجا، لاعب وسط الديوك وريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة.

وكان كامافينجا تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مران منتخب فرنسا الذي أقيم أمس الأربعاء.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الخميس عن استدعاء خيفرين تورام، لاعب نيس، لقائمة المنتخب بدلا من كامافينجا، الذي خرج من المعسكر.

وأضاف حساب المنتخب الفرنسي أن كامافينجا يعاني من التواء في الركبة اليمنى.

Didier Deschamps a décidé de convoquer Khéphren Thuram pour remplacer Eduardo Camavinga (entorse du genou droit). #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0qNCcECCQ2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2023

من جانبه، أوضح الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابرزيو رومانو أن إصابة لاعب ريال مدريد "ليست خطيرة"، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهتي جبل طارق واليونان يومي السبت والثلاثاء المقبلين في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكان منتخب فرنسا حجز مقعد في النهائيات، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقيه هولندا واليونان.