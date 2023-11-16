هدّافو السعودية في تصفيات كأس العالم.. السهلاوي يتصدر والدوسري ضمن القائمة

يتصدر محمد السهلاوي، مهاجم النصر ومنتخب السعودية سابقًا، قائمة هدّافي الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ، قبل أن يبدأ الفريق مشواره في التصفيات المؤهلة لنسخة 2026.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 بملاقاة باكستان مساء اليوم الخميس على ملعب الفتح بمحافظة الأحساء، على أن يلتقي شقيقه الأردني يوم الثلاثاء المقبل في عمان ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

ويعتبر السهلاوي الأكثر تسجيلًا للأهداف مع منتخب السعودية في التصفيات، برصيد 17 هدفًا، من بينها 4 أهداف من علامة الجزاء، وذلك بعدما خاض 16 مباراة.

ويعد سالم الدوسري، نجم الهلال، هو الوحيد بين لاعبي الجيل الحالي الذي يتواجد في قائمة هدّافي الأخضر بالتصفيات.

ويأتي الدوسري في المركز السادس بالقائمة برصيد 9 أهداف سجلها في 16 مباراة، علمًا بأنه أحرز 3 أهداف من ركلات جزاء.

ولن يتمكن الدوسري من زيادة غلته التهديفية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم أمام باكستان أو حتى الأردن، بسبب استبعاده من معسكر الأخضر بسبب الإصابة.

قائمة هدّافي منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ

- محمد السهلاوي

16 مباراة

17 هدفًا منها 4 ركلات جزاء

- سامي الجابر

36 مباراة

16 هدفًا منها ركلتي جزاء

- طلال المشعل

11 مباراة

14 هدفًا دون ركلات جزاء

- عبيد الدوسري

23 مباراة

13 هدفًا دون ركلات جزاء

- خالد مسعد

28 مباراة

11 هدفًا منها 4 ركلات جزاء

- سالم الدوسري

16 مباراة

9 أهداف منها 3 ركلات جزاء

- إبراهيم سويد

22 مباراة

8 أهداف دون ركلات جزاء

- فهد المولد

25 مباراة

8 أهداف دون ركلات جزاء

- ماجد عبدالله

20 مباراة

8 أهداف دون ركلات جزاء