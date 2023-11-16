اليوم.. افتتاح واجهة أبحر البحرية أمام الزوار والمتنزهين

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، افتتاح واجهة أبحر الجنوبية رسمياً أمام الزوار والمتنزهين.

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وأوضحت الأمانة أن المشروع يشمل شواطيء سباحة بمساحة 5.8 ألف متر مربع، وشواطيء رملية جافة بمساحة 10.4 آلاف مربع، بالإضافة إلى سقالة بحرية بطول 130 متر طولي.

كما يشمل المشروع عدد من الممرات والساحات بمساحة 40 ألف متر ربع، ومساحات خضراء بمساحة 27 ألف متر مربع، بالإضافة مناطق ألعاب بمساحة 560 متر مربع، كذلك تحوي واجهة أبحر الجنوبية في جدة جدارًا بحريًا للشاطيء 2 كيلومتر طولي، ومسار للدراجات بطول 2.6 كيلومتر ومناطق استثمارية بمساحة 25 ألف متر مربع.

وكان نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان، قد دشن الإثنين الماضي، مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ومشروع "بهجة"، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.

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