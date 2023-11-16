محافظ جدة قبل مونديال الأندية: لدينا المقومات لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

رأَس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اجتماعًا بمقر المحافظة اليوم الخميس لاستعراض خطة استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطلع الأمير سعود بن عبدالله على عرض عن استعدادات وخطط استضافة كأس العالم للأندية في محافظة جدة المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل.

وأكّد الأمير سعود بن عبدالله، فيما أبرزته وكالة "واس"، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن محافظة جدة تمتلك كافة المقومات الأساسية من المرافق المتطورة والبنى التحتية التي تمكنها من استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتستضيف جدة بطولة كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 7 أندية هي الاتحاد السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.