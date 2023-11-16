“العامة للنقل” تعتمد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية في القطاع البحري

اعتمدت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو، المدربة السعودية نجلاء بنت سلمان النعيمي، لتصبح أول مساعد مدرب بحري على مستوى السعودية لتدريب الكوادر النسائية بقطاع النقل البحري.

وتلقت المدربة نجلاء بنت سلمان النعيمي تدريباتها المكثفة والاختبارات التابعة لها كمدربة، إضافةً إلى إكمالها للدورات البحرية المختصة بأكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو وبمتابعة من وكالة القطاع البحري بالهيئة العامة للنقل، وذلك لضمان استيفائها للمتطلبات التدريبية البحرية الدولية الأساسية.

وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة جاءت ضمن دورها المتمثل في دعم وتأهيل واعتماد المدربين والمدربات في قطاع النقل البحري، وذلك وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية.

وأشارت إلى أنها تأتي في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي بيان الهيئة العامة للنقل، أكدت على أن هذا يأتي تعزيزًا لدور المرأة في القطاع البحري يسهم في تمكينها من تلقي التدريب العملي والأساسي للدورات التدريبية البحرية، وتأهيلها للعمل لدى الشركات البحرية والموانئ السعودية، بالإضافة لعملها كمدربة في القطاع البحري بالمملكة.

وأوضحت أن ذلك يتم عبر توفير البيئة المناسبة لكافة العاملات بالقطاع البحري لتلقي التدريب العملي الأساسي للدورات التدريبية البحرية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، والإجازة والخفارة للعاملين بالبحر لعام 1978م بصيغتها المعدلة.

وكشفت عن متطلبات التقديم على دورات اعتماد المدربين البحريين للكادر النسائي، ومنها الحصول على الدورات التدريبية البحرية المتخصصة، واجتياز الاختبارات التقييمية للدورات التدريبية المتخصصة، والحصول على دورة مدرب مدربين، بالإضافة إلى اجتياز فحص اللياقة.