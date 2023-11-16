اختتام تمرين “رماية الخليج العربي 2023” في نسخته الثانية في حفر الباطن

انتهت النسخة الثانية من مناورات التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي 2023" الذي نُفذت فعالياته في ميادين التدريب التكتيكية بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن، بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، والقوة البرية في الجيش الكويتي، بالإضافة إلى قوة سبارتن الأمريكية.

وفي اليوم الأخير، شهد قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وآمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن محمد بن عبدالعزيز السويط، ختام التمرين.

اختتام التمرين البري المختلط «رماية الخليج العربي» بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن، بحضور معالي قائد #القوات_البرية الفريق الركن فهد المطير، وقائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وآمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن محمد السويط. pic.twitter.com/vUYuxyT58f — وزارة الدفاع (@modgovksa) November 16, 2023

وهدفت المناورات التي أجريت إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية في بيئة العمليات المشتركة.

بدوره، علق قائد التمرين العميد الركن محمد بن ناصر البدراني، على المناورات قائلاً إن التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي 2023" اشتمل على محاضرات وتدريبات عملية وميدانية؛ بهدف توحيد المفاهيم حول التخطيط والتدريب وتنفيذ العمليات البرية المشتركة وصولًا إلى تحقيق التجانس والموافقة في الوحدات المشاركة على المستويين العملي والتكتيكي.

ونفذت القوات المشاركة في التمرين فرضيات وتدريبات على التخطيط والتنفيذ والرمايات التكتيكية للوحدات المدرعة والمشاة الآلية والطائرات العمودية وعمليات الحروب غير النظامية وإخلاء المصابين من ميدان المعركة وتكتيكات القناصة وإزالة العبوات والمواد المتفجرة. pic.twitter.com/1UdtnlKZBH — وزارة الدفاع (@modgovksa) November 16, 2023

وأوضح البدراني، أن القوات المشاركة نفذت فرضيات وتدريبات على التخطيط والتنفيذ والرمايات التكتيكية للوحدات المدرعة والمشاة الآلية والطائرات العمودية وعمليات الحروب غير النظامية وعمليات إخلاء المصابين من ميدان المعركة وتكتيكات القناصة وإزالة العبوات والمواد المتفجرة.