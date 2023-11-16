لاعب إيطالي رابع متورط في فضيحة المراهنات

ذكرت تقارير إعلامية أن أليساندرو فلورينزي، لاعب إيه سي ميلان ومنتخب إيطاليا، يخضع للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة المراهنات التي ضربت كرة القدم الإيطالية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس أن مكتب المدعي العام في تورينو فتح تحقيقًا بشأن إدعاءات حول تورط فلورينزي، صاحب الـ32 عامًا، في مراهنات رياضية غير قانونية.

ومن المتوقع أن يخضع فلورينزي للتحقيق من قبل الإدعاء العام قريبا، ليكون رابع لاعب إيطالي متورط في فضيحة المراهنات.

وتعرضت الكرة الإيطالية لفضيحة مراهنات قوية، ضمت 3 من لاعبي المنتخب الإيطالي منتصف أكتوبر الماضي، مع فتح تحقيق من جانب هيئة الإدعاء العام في تورينو واتحاد الكرة الإيطالية.

واللاعبون المتورطون في الفضيحة هم ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد، ونيكولو زانيولو، لاعب أستون فيلا، ونيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس.