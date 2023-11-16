أسامة هوساوي يتصدر قائمة تاريخية للأخضر في تصفيات كأس العالم

يتصدر أسامة هوساوي، نجم منتخب السعودية السابق، قائمة تاريخية في تصفيات كأس العالم، قبل أن يبدأ الفريق الأخضر مشواره في التصفيات المؤهلة لنسخة 2026.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 عندما يلاقي ضيفه باكستان مساء اليوم الخميس على ملعب الفتح بالأحساء.

ويواجه الأخضر أيضًا نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السابعة بالتصفيات التي تضم إلى جانبه منتخبات باكستان، والأردن، وطاجيكستان.

ويعتبر أسامة هوساوي هو أكثر لاعب في تاريخ منتخب السعودية مشاركة في مباريات بتصفيات كأس العالم.

وحسب موقع "المنتخب السعودي"، فإن هوساوي شارك في 41 مباراة، مقسمة على 3 مشاركات في تصفيات كأس العالم، بواقع 3673، أكثر من أي لاعب آخر.

ويتفوق هوساوي، الذي يعمل مساعدًا للمدير الفني للاتحاد السعودي، على حسين عبدالغني، الذي لعب 36 مباراة في 4 مشاركات.

ويعد سلمان الفرج هو الاسم الوحيد بالقائمة من الجيل الحالي، حيث يأتي في المركز السادس برصيد 31 مباراة من مشاركتين بالتصفيات.

وتأجل ظهور الفرج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مع المنتخب السعودي للمرة الثالثة في مسيرته، بسبب الإصابة.

قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم

1- أسامة هوساوي

3 مشاركات

41 مباراة

3673 دقيقة

2- حسين عبدالغني

4 مشاركات

36 مباراة

3158 دقيقة

3- سامي الجابر

4 مشاركات

36 مباراة

2459 دقيقة

4- تيسير الجاسم

4 مشاركات

34 مباراة

2761 دقيقة

5- محمد الخليوي

3 مشاركات

33 مباراة

2527 دقيقة

6- سلمان الفرج

مشاركتان

31 مباراة

2754 دقيقة

7- محمد الدعيع

3 مشاركات

31 مباراة

2640 دقيقة

8- محمد عبدالجواد

4 مشاركات

30 مباراة

2687 دقيقة

9- خالد مسعد

3 مشاركات

28 مباراة

2045 دقيقة

10- محمد الشلهوب

4 مشاركات

27 مباراة

1849 دقيقة