كيف افتخر وزير الطاقة بهويته ولغته خلال منتدى مسك العالمي؟

أعرب وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن فخره واعتزازه بالهوية واللغة العربية، وذلك في جلسة ضمن أعمال منتدى مسك العالمي 2023.

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وخلال اللقاء الذي جمعه بالدكتورة سارا الثاري، المستشار بوزارة الاستثمار، ضمن فعاليات المنتدى، وجه وزير الطاقة حديثه لها مازحًا حول من أخبرها بتحدثه الإنجليزية.

وتابع وزير الطاقة: "يمكننا أن نفعل ذلك لأنك تخرجت من جامعة أكسفورد، ويمكنني أن ألوي لساني لأبدو كشخص من أكسفورد، لديك إصرار على أن تكون الإنجليزية لغة الجلسة. واستطرد: "سأطلب منك ذلك، هل تريدينها أن تكون اللغة الإنجليزية السعودية؟ أم نتحدث بشكل درعاوي إنجليزي؟".

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي بالرياض، أمس الأربعاء تحت شعار "فكّر وأثّر"، وأطلق أولى جلسات المنتدى الافتتاحية بعنوان "الآن يبدأ مستقبل الشباب".

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ويعد منتدى مسك العالمي، هو أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم، وتقيمه مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) لاكتشاف طاقات الشباب المبدع وتمكينهم من استثمار وتطوير قدراتهم الاستثنائية.

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