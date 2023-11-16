إعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة “اليونسكو”

أعيد انتخاب السعودية، اليوم الخميس، عضواً في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" (UNESCO) للفترة من عام 2023 حتى عام 2027م.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه تم إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة، مؤكدة أن العضوية تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.

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وانضمت السعودية إلى منظمة "اليونسكو" منذ تأسيسها عام 1945م، وهي منظمة تختص بمجال التربية والعلوم والثقافة، وتضم عضويتها 194 دولة، ومقرها مدينة باريس.