البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن اعتماد هدنة إنسانية في غزة

أعرب البرلمان العربي، اليوم الخميس، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي اعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين، وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أهمية العمل بشكل جدي ومكثف للبناء على هذه الخطوة؛ لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في القطاع.

وطالب البرلمان العربي في بيانه، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين الأفعال الوحشية لإسرائيل بقتل المدنيين والأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات في قطاع غزة كونه عقاباً جماعياً لمواطني القطاع ويمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.

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وشدد البرلمان العربي على ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وإنهاء إجراءاتها الوحشية بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال منذ سنوات على القطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002.