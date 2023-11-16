“بيئة مكة” تطلق حملة تشجير المتنزه البيئي في الجموم ضمن البرنامج الوطني للتشجير

​أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، عن إطلاق حملة لتشجير متنزه الجموم البري، اليوم الخميس، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير.

بدوره قال مدير الفرع المهندس ماجد الخليف، إن الحملة تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين جودة الحياة.

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وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لحملات التشجير السابقة في المتنزه، وعلى أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد.

وقال مدير المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة عادل بن عايض الطياري، إن مشروع تشجير المتنزه البيئي بمحافظة الجموم يعتمد على الري من خلال مياه الأمطار والمياه المعالجة وأن إجمالي المستهدف هذا الموسم 90.000 ألف شتلة.

وأكد أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى رفع نسبة الوعي المجتمعي، وأن أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك، هي البرامج التطوعية وحملات التشجير، وذلك بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، كما ستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا لحزمة من الأهداف التي تستلهم الرؤية التنموية للبلاد، حيث تعد الاستدامة بجوانبها الثلاثة (الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي) أحد المستهدفات الرئيسة لها.

ويؤكد البرنامج إلى حرص الوزارة في نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع عن أهمية التشجير وتحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.