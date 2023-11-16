“سدايا”: مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي يعزز جهود السعودية في دعم أهداف التنمية المستدامة

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الخميس، عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على ما يوليانه من رعاية واهتمام بتعزيز مكانة المملكة وتميز حضورها في المنظمات الدولية.

اقرأ أيضًا: إعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة “اليونسكو”

وذلك بعد إقرار اليونسكو اليوم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) من الفئة الثانية بإشراف اليونسكو بمدينة الرياض.

وقدم الشكر والامتنان لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على دعمه المستمر لمشاركات المملكة في منظمة اليونسكو، التي كان لها أبلغ الأثر في تميز حضور المملكة فيها وإقرار مركز ICAIRE ضمن الفئة الثانية لليونسكو.

وقال إن المركز سوف يُعزز من جهود المملكة الرامية إلى دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 علاوة على الجهود الخاصة لمنظمة ليونسكو في سبيل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخير البشرية وتأمين طُرق استخداماتها لتعم الفائدة للجميع لتكون جنبًا إلى جنب مع الجهود القائمة التي تقوم بها المملكة في هذا الجانب في المحافل المحلية والدولية ومنها توقيعها مؤخرًا مع 28 دولة على "إعلان بلتشلي" لضمان التطوير والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي عقدت في بريطانيا الأسبوع المنصرم.

اقرأ أيضًا: غابات “المانجروف”.. حزام بيئي مُطل على البحر الأحمر في عسير

يذكر أن أعمال المركز سوف تسلط الضوء على أربعة مجالات هي: تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم التوصيات ذات الصلة بسياسات الذكاء الاصطناعي فضلًا عن بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، والإسهام في الجهود العالمية التي تخدم البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي.