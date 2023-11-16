“ساهم” يجمع أكثر من نصف مليار ريال في الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

تجاوز مبلغ التبرعات في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حاجز النصف مليار ريال من إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 805,764 متبرعًا.

وكشفت منصة "ساهم" عبر موقعها الإلكتروني عن وصول قيمة التبرعات التي جمعتها المنصة في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبلغ 506,920,685 من إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 596,825 متبرعًا.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجها الأسبوع الماضي، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمبلغ وقدره 30 مليون ريال.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza

كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

بدوره، نوه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن منصة "ساهم" هي المنصة الوحيدة لجمع التبرعات الخارجية في المملكة، مشيرًا إلى أن المنصة لا تتقاضى أي رسوم لعملية التبرع.