5 آلاف ريال غرامة الإضرار بالكائن الفطري المتواجد بالطبيعة

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها تحظر الإضرار بالكائنات الفطرية في الطبيعة بأي شكل من الأشكال.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد أن غرامة الإضرار بالكائن الفطري المتواجد بالطبيعة تصل إلى 5 آلاف ريال.