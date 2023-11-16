العرض العالمي الأول للفيلم السعودي “حوجن” يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "حوجن" (2023) في حفل افتتاح عروض الدورة الثالثة للمهرجان.

الفيلم مقتبس عن رواية الفانتازيا للكاتب إبراهيم عباس وتتميز قصته بنسيج يمزج بين عناصر الخيال المستمدة من الفلكلور العربي والمواضيع المعاصرة.

يقام المهرجان في جدة، المدينة التي بدأت فيها قصة "حوجن" ولعبت دورًا محوريًا في مسار أحداثها.

ويعد فيلم "حوجن" وليد التعاون بين عدد من الأطراف التي تسهم في تطوير السينما السعودية، حيث شارك في إنتاجه كلٌ من "إيمج نيشن أبو ظبي" و "إم بي سي ستوديوز" و"فوكس ستوديوز". وسيتم تقديم الفيلم بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين.

أعرب مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي أنطوان خليفة عن سعادته بأن يٌفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالعرض العالمي الأول للفيلم المترقب "حوجن". وقال خليفة: "إن اختيار هذا الفيلم للافتتاح هو تكريماً للسينما السعودية والمواهب العربية، إلى جانب تسليط الضوء على التقدّم الملحوظ الذي تشهده المملكة في مجال صناعة السينما".

من جانبه، أوضح مخرج فيلم "حوجن" ياسر الياسري أن قصة الفيلم قدمت رواية ملحمية تجمع بين المغامرة والثقافة، مما جعلها تلقى صدى لدى الملايين في المملكة وخارجها. وقال الياسري: "صناعة فيلم مقتبس من هذه الرواية المشوقة رحلة استثنائية وإنجازًا بارزًا يُحسب لصناعة السينما في المنطقة".

وستقام النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ابتداءً من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.