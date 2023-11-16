مركز الأرصاد يدعو للحيطة والحذر خلال الحالة المطرية في الرياض

ناشد المركز الوطني للأرصاد المواطنين توخي الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية في منطقة الرياض.

وغرّد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "استمرار الحالة المطرية على الرياض لساعة متأخرة من هذه الليلة، بمشيئة الله بأمطار متوسطة عموماً وغزيرة في فترات متفاوتة على بعض الأحياء، خاصة وسط وشمال العاصمة، والمركز يتابع الحالة بشكل مستمر. نأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر.. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة".

أمانة الرياض توجه نصائح للتعامل مع الأمطار

وكثفت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية الهادفة للحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية، في إطار خطة شاملة في المنطقة.

ووجهت الأمانة، إرشادات توعوية للسكان تشمل تعليمات لكيفية التعامل مع الحالة المطرية، ومنها تجنب مواقع تجمع مياه الأمطار، ترك مسافة آمنة بين المركبات، تخفيف السرعة أثناء القيادة، استخدام إشارات التنبية عند انعدام الرؤية والابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها.