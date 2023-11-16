الأخضر يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز كبير على باكستان

قاد الإيطالي روبرتو مانشيني منتخب السعودية للفوز الكبير على باكستان بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الفتح في مدينة الإحساء، ضمن منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف المباراة صالح الشهري مرتين في الدقيقتين 6 و48، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 91، وعبد الله رديف في الدقيقة 95.

وجاء الفوز بمثابة بداية قوية للمدرب الإيطالي في مشواره مع المنتخب السعودي، بعد أن تولى المهمة خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد في شهر أغسطس الماضي.

وأظهر المنتخب السعودي أداءً قويًا في المباراة، وسيطر على مجرياتها منذ البداية، وتمكن من تسجيل الأهداف الأربعة بسهولة.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

وتقام الجولة الثالثة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب الياباني في طوكيو.