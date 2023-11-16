انفجار بمحطة وقود في جنوب الطائف.. ومستشفى قيا يتعامل سريعا

تعاملت الفرق الطبية في مستشفى قيا العام، عضو التجمع الصحي بالطائف، مع حادث انفجار وقع في خزان وقود بإحدى المحطات جنوب المحافظة مساء اليوم الخميس.

وأوضح التجمع الصحي بالطائف أنه تلقى إخطارًا حول وقوع حالات إصابة ناتجة عن انفجار في خزان وقود.

وأعلنت على الفور حالة الطوارئ، وتم استدعاء جميع الكوادر الصحية، بالإضافة إلى متابعة مدير المستشفى وتشكيل فريق إسعافي لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتم نقل مصابين كانا فاقدين للوعي، وكانت إصابتهما بليغة في الرأس وكسور في الساقين، وجروح مفتوحة، وتم التحكم في النزيف وتنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة حتى استقرت حالتهما، ثم نقلهما إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

جهات الأمن والإسعاف والإنقاذ شاركت في معالجة الحادث والتصدي له، بما في ذلك الجهات الأمنية والفرق الإسعافية.