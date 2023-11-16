مصر تستهل مشوارها بفوز ساحق على جيبوتي بـ”سوبر هاتريك” لصلاح

حقق منتخب مصر فوزًا ساحقًا على جيبوتي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداءً قويًا طوال المباراة، وكان نجمه محمد صلاح هو العنوان الأبرز للفوز، بعدما أحرز 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 من ركلة جزاء و48 و69 على الترتيب.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الخامس لمنتخب مصر في الدقيقة 73، قبل أن يختتم محمود حسن (تريزيغيه) المهرجان التهديفي المصري بهدف سادس في الدقيقة 89.

وبذلك، حقق منتخب مصر أول 3 نقاط له في مشوار التصفيات، وعزز من فرصه في التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وكانت مباريات المجموعة الأولى قد افتتحت يوم الأربعاء، حيث تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع ضيفه منتخب سيراليون.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب سيراليون يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية للمجموعة، فيما يلعب منتخب جيبوتي مع منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل.