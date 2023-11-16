هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية: منع أنشطة التخييم داخل حدود المحمية

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الضوابط والاشتراطات البيئية داخل نطاق المحمية، وذلك حرصًا منها على حماية البيئة وتنميتها وفق أفضل الممارسات البيئية المحلية والدولية.

تهدف الضوابط والاشتراطات إلى:

حماية البيئة والحياة الفطرية والتوازن البيئي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية ومستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".

الضوابط والاشتراطات:

منع أنشطة التخييم بجميع أشكالها وأنواعها داخل حدود المحمية، مع السماح بالمبيت بفراش البر أو النوم داخل السيارة شريطة عدم خلق مسارات جديدة أو التعرض للغطاء النباتي أو تجريف التربة، وضرورة المحافظة على المكان نظيفاً.

السماح باستخدام المظلات غير المثبتة في الأرض بالحفر أو ما شابه ذلك.

منع التنقل داخل المحمية برفقة الطيور الجارحة.

السماح للزوار دخول المحمية بواسطة السيارات والدراجات النارية والهوائية في الممرات والطرق المعبدة، دون خلق مساراتٍ جديدة، أو التعرض للغطاء النباتي، أو تجريف التربة، أو التنقل بها لغرض التخييم.

منع دخول الكرفانات المقطورة وغير المقطورة إلى المحمية.

منع عبور الإبل داخل المحمية، حيث تم تحديد مسار لها يبدأ من مركز أم رقيبة وحتى مركز حفر العتش، ومعبرين شمال شرق و شمال غرب المحمية، مع مراعاة أخذ التصاريح اللازمة.

منع أنشطة الصيد والرعي والاحتطاب وإشعال النار على الأرض مباشرةً.

وسيتعرض المخالفون لهذه الاشتراطات للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في نظام البيئة.

تقع محمية الملك عبد العزيز الملكية شمال شرق مدينة الرياض على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN. وتضم في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء.