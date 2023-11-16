مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية في باكستان وأفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1205 حقائب شتوية في منطقتي قلات وسوراب بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية.

واستفاد منها 8435 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 سلة غذائية في مديرية إنجيل بولاية هرات غرب أفغانستان.

استفاد منها 4800 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية إلى متضرري الزلزال في ولاية هرات، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الأفغاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.