إيلون ماسك يؤيد تغريدة تتهم اليهود بتحفيز الكراهية

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلاً واسعاً بعد دعمة لتدوينة تتهم المجتمعات اليهودية بـ"تحفيز الكراهية ضد البيض".

وجاء في المنشور الذي تمت مشاركته على منصة "إكس": "المجتمعات اليهودية تدفع بهذا النوع من الكراهية الجدلية ضد البيض، التي يزعمون أنهم يريدون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم". ورداً على ذلك، قال ماسك: "لقد قلت الحقيقة".

وأثار تعليق ماسك غضب نشطاء منصة "إكس" المؤيدين لدولة الاحتلال إسرائيل، متهمين "ماسك" بـ"معاداة السامية".

وفي منشورات لاحقة، حاول ماسك التخفيف من حدة موقفه، قائلاً إنه لا يعتقد أن كراهية الأشخاص البيض تمتد "إلى جميع المجتمعات اليهودية". لكنه قال إن "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على مكافحة معاداة السامية، تهاجم بشكل غير عادل غالبية الغرب، على الرغم من دعم غالبية الغرب للشعب اليهودي وإسرائيل.

وقال ماسك: "إنهم [رابطة مكافحة التشهير] لا يستطيعون، بمبادئهم الخاصة، انتقاد الأقليات التي تشكل التهديد الرئيسي لهم".

وكان ماسك قد هدد في شهر سبتمبر الماضي بمقاضاة "رابطة مكافحة التشهير"، لتوجيهها إليه اتهامات لا أساس لها برأيه بمعاداة السامية.

وفيما لا يزال الجدل محتدماً، من المتوقع أن تستمر الأنظار موجهة إلى ماسك، لرؤية موقفه المستقبلي من هذه القضية.