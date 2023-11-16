شركة “التنفيذي”  توقع اتفاقية شراكة مع شركة بيوند للطيران

وقعت شركة "التنفيذي" أول اتفاقية شراكة مع شركة خطوط طيران (بيوند Beond) لاطلاق أولى رحلاتها في المملكة عبر صالة "التنفيذي" من الرياض إلى جزر المالديف، وذلك بهدف تقديم تجربة حصرية وفريدة، بالإضافة إلى التوسع وتعزيز سبل التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة لفرصة السفر عبر صالات "التنفيذي" في كافة مطارات المملكة.

وتشمل الاتفاقية استقبال ضيوف طيران (بيوند Beond) في صالات "التنفيذي" بالرياض بمطار الملك خالد الدولي من لحظة الوصول حتى المغادرة، عبر طائرة خاصة بـطراز Airbus 319 مصممة لـ44 مقعد لدرجة الأعمال، وتشمل خدمة السفر عبر الصالات والخدمات الإضافية الخاصة بصالات "التنفيذي".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" جلبان بن محمد الجلبان: أن الشراكة تأتي ضمن مجموعة من الشراكات التي تهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا ضمن استراتيجية "التنفيذي" نحو توسع أكبر عبر صالات المطارات ونهدف من خلالها الارتقاء وتحسين تجربة المسافرين، وخلق فرص استثمارية وتوثيق شراكات واعدة، وكذلك تبني التجارب الريادية الناجحة، كما نسعى لتحقيق استراتيجية الطيران المدني كوننا نعد ذراع قوي ومهم، وتعزيز دورنا كشركة رائدة في القطاع.

يشار إلى أن شركة "التنفيذي" بوابة ضيوف المملكة حيث تتولى إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم أكثر من 27 صالة لخدمة أعضاء "التنفيذي" من كبار الشخصيات، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة والمرافق ذات الجودة العالية والضيافة الفاخرة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، كما تأتي إضافة الخدمات الجديدة ضمن خطتها الطموحة لأثراء تجربة ضيوفها بخدمات راقية ومتنوعة.

وتعد شركة بيوند المعنية بتشغيل طائراتها الخاصة لخدمة كبار الشخصيات، وتنقلهم من وإلى جزر المالديف وتتخذ الشركة من ماليه Malé)) مقرًّا لها، كما توفر عبر طائراتها الخاصة كراسي مريحة أثناء السفر وخدمة ضيافة راقية بالإضافة إلى فئات تشمل دخول المسافرين إلى لاونج وصالات كبار الشخصيات في مختلف المطارات.