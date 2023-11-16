تعاون بين “إثراء” و”علمي” لتمكين المواهب في مجالات الابتكار والعلوم

وقّع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، يوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وذلك على هامش أعمال منتدى مسك العالمي، الذي انطلقت أعماله أمس بالدرعية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تفعيل سبل التعاون مع الجهات المعنية للعمل على العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة الرامية إلى الاستثمار في العقول الناشئة، بما ينسجم مع رسالة "إثراء" في تحفيز المواهب وتمكينها بالإبداع ومختلف أنواع العلوم, ما ينعكس على إسهاماتها في تشكيل المستقبل.

وتضمّنت مذكرة التفاهم إسهام الجانبين في العمل على برامج التدريب والتأهيل والبحث عن مبادرات تعليمية مشتركة في شتى المجالات كالعلوم والتقنية والتطوع وغيرها؛ وذلك بهدف رفع القدرات العلمية والإبداعية للكوادر الوطنية بين مركزي "علمي" و"إثراء"، إلى جانب التعاون في إشراك برامج كل منهما في فعاليات الآخر فيما يتماشى مع أهداف ورؤية الطرفين.

ونصّت المذكرة على التنسيق بين الجانبين في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية في البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين وربطها بسوق العمل، والتعاون في عمل بعض الدراسات البحثية على مستوى المملكة للأفراد والمجتمع؛ بهدف قياس مدى الوعي بالتقنية الرقمية وتأثيرها على المجتمع، وتبادل الخبرات المعرفية بين الطرفين في كافة المجالات المشتركة بينهما.

ومثّل مركز (إثراء) في توقيع المذكرة مدير المركز عبدالله بن خالد الراشد، فيما مثّل مركز عِلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك" الدكتور بدر البدر.