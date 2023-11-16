تصفيات مونديال 2026: قطر تسحق أفغانستان وسقوط مفاجىء للكويت

حقق المنتخب القطري فوزاً عريضاً على نظيره الأفغاني 8-1 الخميس على استاد خليفة في مستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض المعز علي، هداف كأس آسيا الأخيرة 2019، نفسه نجماً للمباراة بتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق 15 و26 و33 و45+3 من ركلتي جزاء، فيما أضاف كل من حسن الهيدوس (11) ومصطفى طارق مشعل (18) وأحمد علاء الدين (53 من ركلة جزاء) وتميم منصور (90+4) أهداف قطر.

وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب الهند مفاجأة بعدما أسقط مضيفه الكويتي بهدف نظيف على ملعب جابر الأحمد الدولي.