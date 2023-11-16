البديوي يعرب عن أمله في أن يسهم قرار مجلس الأمن 2712 بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بقرار مجلس الأمن رقم 2712، الذي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنشاء ممرات إنسانية لدخول المساعدات.

أعرب البديوي عن أمله بأن يسهم القرار في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مشيراً إلى أن الهدن والممرات الإنسانية ستسمح بدخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وتقديم العلاج للمرضى والأطفال الخدج في المستشفيات.

كما شدد البديوي على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافها المباشر للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد البديوي على أهمية القرار باعتباره خطوة أولى لاحتواء الأزمة في غزة، ودعا إلى التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على القطاع ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية.

أشاد البديوي بالدور الكبير الذي لعبته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة القرار، بالتعاون مع البعثة الدائمة لمالطا.