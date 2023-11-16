أولى السيدات.. الشعلة يسحق العروبة بـ17 هدفا

انتهت مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات، حيث تم لعبها في 5 مناطق مختلفة، وشهدت نتائج قوية قلبت موازين المنافسة.

في ملعب عرقة بالرياض، فاز فريق الشعلة بـ17 هدفًا على العروبة دون رد، حيث برزت لاعبات الشعلة منار بـ5 أهداف، وآية الجدي بـ4، بالإضافة إلى تألق شيماء العايب، شروق سيد، ولمياء بتسجيل هدفين لكل منهن وهدف لموضى.

كما شهد الملعب ذاته فوز النسور الذهبية بنتيجة 12-0 على الوطني، وانتهت مباراة بين البيرق والهمة بفوز البيرق بنتيجة 4-0.

في ملعب نادي الترجي بالقطيف، حقق اتحاد النسور فوزًا على الفتح بثلاثية مقابل هدف، وفازت النهضة على رأس تنورة بنتيجة 1-0.

وفي المدينة المنورة، انتهت مباراة أُحد ومنجم المواهب بالتعادل 5-5، فيما فاز العُلا على الوحدة بسبعة أهداف دون رد.

على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، شهدت مباراة الأمل والحجاز فوز الأمل بنتيجة ثقيلة 24-0، وكانت مباراة أبها والوحدة انتهت بفوز أبها بنتيجة 7-1.

وفي مباراة المجموعة الخامسة على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، فاز نادي النورس بـ8 أهداف على سهم، بينما انتهت مباراة لمى الفضل ونجمة جدة بفوز لمى الفضل بهدف وحيد (1-0).