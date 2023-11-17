بعقد رعاية تاريخي.. صفقة مرتقبة بين أرامكو السعودية والفيفا

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أرامكو" السعودية للنفط تقترب من التوصل لاتفاق على صفقة رعاية مربحة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن المحادثات بين الفيفا و"أرامكو" بشأن صفقة الرعاية وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويبدو أن الشركة ستصبح الراعي الرئيسي لكأس العالم الذي سيقام في المملكة العربية السعودية في عام 2034.

ويعتقد خبراء الصناعة أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار (حوالي 84 مليون جنيه إسترليني سنويًا)، مما يجعل "أرامكو" الراعي الأكبر للفيفا.

وأضافت "ذا تايمز" في تقريرها: "أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، ستصبح واحدة من شركاء الفيفا في علاقة (تعاقدية) من المقرر أن تستمر حتى عام 2034".

لدى أرامكو بالفعل عدد من الرعايات الرياضية بما في ذلك كأس العالم للكريكيت والدوري الهندي الممتاز للكريكيت والفورمولا 1 والبطولة النسائية للجولف.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم عام 2034، وهو ما أعلنه جياني أنفانتيو رئيس الفيفا نفسه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن اختيار السعودية لاستضافة مونديال 2034 جاء بعدما قرار أستراليا المرشحة الأخرى، للانسحاب من العملية، لتترك للملكة الترشيح الوحيد لاحتضان البطولة الأكبر في كرة القدم، والتي ستضم 48 منتخبا.