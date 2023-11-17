الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تغادر إلى العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت اليوم الخميس، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة وتحمل على متنها 3 سيارات إسعاف، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، وذلك تمهيداً لنقلها لإغاثة الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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