ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة (4 مقيمين سودانيين و3 مقيمين مصريين) لتخزينهم أكثر من 115 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة مكة المكرمة.

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيانها، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرة إلى أن أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ﷼ لكل متر مكعب.

كما تم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت قوات الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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