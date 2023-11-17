جيش الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الاحتلال قد طلبت إخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، فورا، واعتقلت مسعفين بعد محاصرة للمستشفى استمرت عدة ساعات.

إقرأ أيضًا:

وأجبرت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم، حيث بث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى.

وقال التلفزيون إن القوات اقتادت عددا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم.

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الجيش الاحتلال جميع مداخل مدينة جنين بالضفة الغربية وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة واعتقلت 7 مواطنين.

إقرأ أيضًا: