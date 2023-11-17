الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

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كما أشار التقرير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره، بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما توقع المركز أن ارتفاع الموج بالبحر الأحمر يتراوح من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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