دياز يقود كولومبيا للفوز على البرازيل.. وأوروجواي تقطع انتصارات الأرجنتين

سجل لويس دياز ثنائية قاد بها منتخب كولومبيا للفوز على نظيره البرازيلي 2 / 1 صباح الجمعة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد أيام من إطلاق سراح والد لويس دياز الذي كان قد تعرض للاختطاف.

وقطع منتخب أوروجواي سلسلة انتصارات نظيره الأرجنتيني وتغلب عليه 2 / صفر، بينما تعادلت تشيلي مع باراجواي سلبيا وفنزويلا مع الإكوادور بالنتيجة نفسها.

وسجل لويس دياز ثنائية خلال أربع دقائق في الشوط الثاني من المباراة بحضور والده لويس مانويل دياز الذي ظل مختطفا لمدة 12 يوما قبل إطلاق سراحه قبل أيام.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الرابعة ثم حسم دياز المباراة لصالحه كولومبيا بثنائية في الدقيقتين 75 و79 .

وحقق المنتخب الكولومبي بذلك أول فوز له على نظيره البرازيلي خلال ثمانية أعوام، وقد رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث.

أما منتخب البرازيل، فقد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط ويتراجع إلى المركز الخامس.

وقطع منتخب أوروجواي سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للمنتخب الأرجنتيني وتغلب عليه 2 / صفر.

وسجل هدفي منتخب أوروجواي في شباك مضيفه الأرجنتيني، رونالد أراوخو وداروين نونيز.

وكافح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل وضع بصمته في المباراة وكاد أن يسجل في الشوط الثاني لكنه سدد كرة اصطدمت بالعارضة.

وارتفع رصيد منتخب أوروجواي إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر.

وتعادل منتخب فنزويلا مع نظيره الإكوادوري سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع مقابل خمس نقاط للإكوادور في المركز السادس.

كذلك تعادلت تشيلي مع باراجواي سلبيا، ليرتفعت رصيد تشيلي إلى خمس نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف فقط خلف باراجواي.