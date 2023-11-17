الطائرات المروحية “THC” تتسلم مروحية إضافية من طراز H125

أعلنت شركة الطائرات المروحية "THC" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، شراء وتسلم طائرة H125 المروحية من روتورترايد في معرض دبي للطيران 2023.

وقالت "THC" والتي تعد المشغل الأول محليًا للطائرات المروحية التجارية، إن امتلاكها لطائرة H125 المروحية سوف يسهم في تطوير بنية النقل الجوي في المملكة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي داخليًا وخارجيًا.

الطائرة H125 تم تعديل تصميم هيكلها خصيصًا لتناسب المهمات الجوية والعلامة التجارية لشركة الطائرات المروحية "THC"، حيث أفادت شركة الطائرات المروحية بأن الطائرة ستدخل الخدمة في نوفمبر الجاري

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الطائرات ضمن أسطولها من طراز H125 بلغ 11 طائرة، في إطار سعيها للوصول بعدد طائراتها إلى أكثر من 100 طائرة مروحية بحلول عام 2026.

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