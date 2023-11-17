منتخب مصر يتخذ قرارا تربويا ضد 3 لاعبين

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم استبعاد الثلاثي وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بـ 6 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر: "الثلاثي لم يستكملوا التدريبات بعد مباراة جيبوتي، وهذا القرار من المدرب روي فيتوريا جاء لأسباب تربوية".

وأضاف: "لم نستقر حتى الآن على ضم ثلاثي جديد لقائمة المنتخب، والفريق لا يقف على أحد رغم أهمية اللاعبين المستبعدين".