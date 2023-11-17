الطائرة السعودية الـ 8 تصل مطار العريش بأول دفعة من سيارات الإسعاف

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة اليوم الجمعة، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، وعلى متنها أول دفعة من سيارات الإسعاف تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

فيديو | الطائرة السعودية الـ 8 لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل إلى مطار العريش تحمل على متنها أول دفعة من سيارات الإسعاف #الإخبارية pic.twitter.com/QbpMsGgmEi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2023

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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