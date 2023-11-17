فيصل الغامدي: الفوز على باكستان لم يكن سهلا

قال فيصل الغامدي، لاعب المنتخب السعودي، إن الفوز على باكستان في الجولة الأولى بالدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، لم يكن سهلا كما يعتقد البعض.

وحقق المنتخب السعودي فوزا كبيرا على نظيره الباكستاني 4 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالتصفيات.

وأضاف الغامدي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، أن الهدف المبكر منح اللاعبين أريحية من أجل تقديم أداء جيد والسيطرة على مجريات الأمور.

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لقاء مراسلنا مع فيصل الغامدي لاعب منتخب السعودية بعد الفوز 4 - 0 على باكستان التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 | #السعودية_باكستان | #قنوات_الكاس pic.twitter.com/nCXxJUYYB7 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

ولفت لاعب المنتخب السعودي إلى أن جميع لاعبي الأخضر لا هم لهم سوى تحقيق الفوز بغض النظر عن التواجد في التشكيلة الأساسية من عدمه.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق صالح الشهري في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثالث للمنتخب السعودي، ثم أضاف عبد الله رديف الهدف الرابع بعد ذلك بخمس دقائق.

وتضم المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية، منتخبات السعودية وباكستان والأردن وطاجيكستان.