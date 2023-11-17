منتخب السنغال ينهي الجدل حول ماني

أنهى المنتخب السنغالي حالة الجدل التي أثيرت بشأن ساديو ماني نجم النصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وكان ساديو ماني غاب عن إحدى الحصص التدريبية للمنتخب السنغالي قبل مواجهة جنوب السودان غدا السبت في انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهو ما أثار الجدل حول تعرضه لإصابة.

لكن مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم نفوا وجود أي أزمة تخص قائد منتخبهم الأول، وأنه لا يعاني من أي إصابة.

وقال كارا ثيون، المتحدث الإعلامي لمنتخب السنغال في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "ماني ليس لديه مشكلة، إنه يتدرب مع المجموعة منذ وصوله، وآخر مرانين خاضهما كانا بالأمس في الصباح وبعد الظهر، لا يوجد أي أزمة نهائيًّا، لقد كان يركض بمفرده لبضع دقائق، ثم انضم إلى التدريبات مع باقي اللاعبين".

وأضاف: "ماني لا يعاني من أي إصابة، وجاهز لمواجهتي جنوب السودان وتوجو، ويتدرب بشكل طبيعي دون معاناته من إصابة معينة".

يذكر أن المنتخب السنغالي يتواحد في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوجو والسودان، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال المقبل.