مركز الملك سلمان للإغاثة: نتوقع شحن من 20 إلى 22 سيارة إسعاف إلى غزة بكامل تجهيزاتها

قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، إن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة وصلت اليوم الجمعة على متنها 3 سيارات إسعاف بكامل تجهيزاتها إلى إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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وأشار الجطيلي، خلال تصريحات لقناة الإخبارية، إلى أنه من المتوقع أن يصل مجموع سيارات الإسعاف التي سيتم شحنها إلى الشعب الفلسطيني من 20 إلى 22 سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها، استكمالا لجهود المركز في دعم المتضررين بقطاع غزة.

وأوضح متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، أن حجم سيارات الإسعاف الكبير مع قدرات طائرات الشحن التجاري المحدودة يحول دون تحميل ونقل عدد كبير من تلك السيارات.

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يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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