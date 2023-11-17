الاتحاد الأوروبي: نشر قوات دولية في غزة ضمن خيارات عدة يجري بحثها

قال الاتحاد الأوروبي إن نشر قوات دولية في غزة يأتي ضمن خيارات عدة يجري بحثها.

ورغم الكارثة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من إسرائيل، لم تتمكن الدول الـ 27 الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" من التوصل إلى موقف بالإجماع يدين جرائم الحرب ويدعو إلى المحاسبة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن "القلق البالغ" من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".