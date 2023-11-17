“إغاثي الملك سلمان”: المساعدات السعودية توزع مباشرة لأهالي غزة ولا يتم تخزينها

تواصلت المساعدات السعودية الإغاثية للشعب الفلسطيني في التدفق إلى معبر رفح البري الواقع بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر، محملة بمئات الأطنان.

وأكد الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن هناك احتياجًا شديدًا للمساعدات الإغاثية في قطاع غزة.

وأوضح الجطيلي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن المساعدات الإغاثية التي تصل إلى قطاع غزة يتم توزيعها مباشرة على المحتاجين، ولا يتم تخزينها، وذلك لسرعة تلبية الاحتياجات الملحة للسكان.

وأشار إلى أن الزحام الشديد الذي يحدث عند نقاط توزيع المساعدات يدل على مدى الاحتياج الشديد الذي تعيشه غزة.