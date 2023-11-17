ضربة جديدة.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة كامافينغا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حجم إصابة لاعبه الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن إدواردو كامافينغا تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى دون تحديد مدة غيابه.

وجاء في بيان ريال مدريد اليوم الجمعة: "الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل المختصين في النادي أثبتت إصابته في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

Eduardo Camavinga blessé au genou droit après un choc avec Ousmane Dembélé 😬 Le milieu du Real Madrid a dû quitter l'entraînement prématurément. Il a déclaré au staff « ça va, ça va » 🗣️ La gravité de sa blessure reste encore à déterminer pic.twitter.com/ngzkjoQ9f9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 15, 2023

وكشفت تقارير صحفية أن مدة غياب صاحب الـ21 عاما عن ريال مدريد ستتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع، ليكون عام 2023 قد انتهى.

وكان إدواردو كامافينغا تعرض للإصابة يوم الخميس مع منتخب فرنسا بسبب تدخل عنيف من قبل زميله عثمان ديبملي في التدريبات، ليغادر معسكر الفريق.

وانضم بذلك كامافينغا إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، التي تضم حاليا كلا من فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وكيبا أريزابالاغا وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا غولر.