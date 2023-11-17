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ضربة جديدة.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة كامافينغا

17 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حجم إصابة لاعبه الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن إدواردو كامافينغا تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى دون تحديد مدة غيابه.

وجاء في بيان ريال مدريد اليوم الجمعة: "الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل المختصين في النادي أثبتت إصابته في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

وكشفت تقارير صحفية أن مدة غياب صاحب الـ21 عاما عن ريال مدريد ستتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع، ليكون عام 2023 قد انتهى.

وكان إدواردو كامافينغا تعرض للإصابة يوم الخميس مع منتخب فرنسا بسبب تدخل عنيف من قبل زميله عثمان ديبملي في التدريبات، ليغادر معسكر الفريق.

وانضم بذلك كامافينغا إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، التي تضم حاليا كلا من فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وكيبا أريزابالاغا وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا غولر.