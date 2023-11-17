رسميا.. إيفرتون يتلقى أكبر عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي

تلقى نادي إيفرتون أكبر عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدرت رابطة البريميرليغ عقوبة بخصم 10 نقاط من إيفرتون، سيتم تطبيقها على الفور، بعد اكتشاف انتهاكه لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح إيفرتون بالتالي في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال النادي في بيان إنه "شعر بالصدمة وخيبة الأمل" بسبب الحكم "غير المتناسب وغير العادل على الإطلاق".

كما كشف النادي في بيانه أنه ينوي استئناف العقوبة.

وأصبح إيفرتون يمتلك 4 نقاط فقط في المركز قبل الأخير بالتساوي مع بيرنلي، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، ليصبح مهددا بالهبوط.

يذكر أن إيفرتون خاض 12 مباراة في البريميرليغ هذا الموسم، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 6.