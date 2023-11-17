كاف يعلن القوائم النهائية لقوائم الأفضل في أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل.

وقلص كاف قوائمه الأولية، التي كشف عنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، التي ضمت 9 لاعبين آخرين هم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والرباعي المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويوسف النصيري (أشبيلية الإسباني)، وياسين بونو ( الهلال)، وسفيان امرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

كما ضمت القائمة أيضا ساديو ماني ( النصر السعودي)، والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر ( بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

في المقابل، ضمت قائمة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة السمراء كل من المصريين محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (كهربا) والتونسي علي معلول، والجنوب أفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري).

كما يتنافس على هذه الجائزة أيضا الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفة الماضية لبيراميدز، والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، (اتحاد العاصمة الجزائري).

كما ضمت القائمة أيضا المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد البيضاوي المغربي) ، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي).

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا ، المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، (الهلال السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب بقارة أفريقيا كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، والمغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسنغالي أليو سيسه، مدرب منتخب السنغال، والبلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب جامبيا، والجزائري عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة.

وحل النادي الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل ناد بأفريقيا، والتي ضمت أيضا الوداد البيضاوي، وصيف دوري الأبطال، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، واتحاد العاصمة، المتوج بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) والسوبر الأفريقي، وصن داونز ويانج أفريكانز.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب أفريقي منتخبات المغرب والسنغال وموريتانيا وجامبيا وغينيا الاستوائية.

وتواجد بقائمة أفضل لاعب شاب بأفريقيا كل من الثنائي المغربي بلال الخنوس وعبدالصمد الزلزولي، اللذين قادا منتخب بلادهما الأولمبي للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والصعود لأولمبياد باريس 2024.

كما ضمت القائمة أيضا الثنائي السنغالي آمادا ضيوف ولامين كامارا، والبوركيني دانجو واتارا.